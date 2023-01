Alessia Herren: Sensation! Freund Can wagt sich endlich vor die Kamera

Im Interview mit "RTL" zeigt sich Can das erste Mal vor der Kamera und erklärt, warum er sich jetzt dazu entschieden hat, doch Teil von Alessias öffentlichen Lebens zu werden: "Alessia geht ja diesen Weg und ich wollte einfach den Weg mit ihr zusammen gehen", erklärt Can.

In den kommenden Folge von "THE REAL LIFE - #nofilter" wird Can nun also auch vor der Kamera an der Seite von Alessia stehen. Denn vor dem Paar liegen aufregende Zeiten: Bis das Baby im April kommt, ist nämlich noch einiges zu tun. Die neue Wohnung muss kernsaniert werden und das Paar möchte vor der Geburt auch noch heiraten. Ob Can sogar den Antrag vor der Kamera machen wird?

Es bleibt spannend! Die RTL+ Doku mit Alessia Herren, ihrem Freund Can, Calvin Kleinen, Cosimo Citiolo und weiteren Reality-Stars könnt ihr hier auf RTL+ streamen.

Auch andere Promis sind im Baby-Glück. Erfahrt mehr dazu im Video.