Alessia Herren: Große Ankündigung der Schwangeren!

Gemeinsam mit ihrem Partner Can erwartet Alessia Herren ihr erstes Kind. Vor einigen Monaten verkündete sie die süße Nachricht auf ihrem Instagram-Account und nahm ihre Fans seitdem fleißig in ihrem Schwangerschafts-Alltag mit. Den Vater des Kindes hielt sie dabei aber bewusst aus der Öffentlichkeit raus. Bis jetzt! Die Tochter von Willi Herren (✝45) kündigte jetzt an, dass sie ihren Freund öfter auf Social Media zeigen möchte.

