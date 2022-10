Alexander Klaws: Unverblümtes Feedback nach der "Hamilton"-Premiere in Hamburg

Alexander Klaws ist begeistert

"Atemberaubend, überraschend, unfassbar gut umgesetzt", schwärmt Alexander schon nach dem ersten Akt. Die englischsprachige Show hat er sich zuvor bei einem Streaming-Dienst angesehen. Ein bisschen wusste er also schon, was ihn erwartet. Doch die deutschsprachige Version hat ihn dennoch komplett umgehauen! "Das, was man jetzt im Stream gesehen hat, war so gut, dass man sich nur vorstellen konnte, wie gut das wirklich live ist", erklärt er strahlend.

Dabei hatte er am Anfang seine Bedenken. "Meine größte Sorge war natürlich die Übersetzung", gesteht er. Doch nach wenigen Minuten gehörten alle Zweifel der Vergangenheit an. "Ich habe darüber gar nicht mehr nachgedacht. Es ist immer ein gutes Zeichen, dass man es einfach annimmt als etwas Einzigartiges."

Seine Message an alle, die noch nicht so recht wissen, was sie von dem übersetzten Stück halten sollen: "Ich war ja auch skeptisch. Von daher: Einfach herkommen, sich das anschauen, genießen. In der aktuellen deutschen Musical-Industrie gibt es so etwas nicht. Das ist einzigartig, das ist ein Meisterwerk. Das muss man gesehen haben. Es hat ja nicht umsonst alle Tony-Awards abgesahnt!"