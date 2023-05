Alexander Zverev: Völlig verzweifelt! "Ich kriege es irgendwie jetzt momentan nicht hin"

Das Glück stand in letzter Zeit nicht auf Alexander Zverevs Seite. Nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Juni musste sich der Tennisspieler erstmal wieder zurück auf den Platz kämpfen. Doch trotz der harten Arbeit, an seinen Erfolg anknüpfen zu können, ist der Partner von Sophia Thomalla noch nicht wieder in Form: Jetzt verlor er gegen den Russen Daniil Medwedew im Achtelfinale des Masters in Rom und ist damit erstmals seit August 2016 nicht mehr die deutsche Nummer eins.

Das macht Alexander Zverev scheinbar schwer zu schaffen, wie er jetzt gegenüber "Sky" verriet.