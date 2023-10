Alexandre Grimaldi: Gemeinsame Sache mit Papa Albert? So krass sind seine Karrierepläne

Was genau Alexandre mit seiner fürstlichen Karriere geplant hat, verrät er im Interview mit dem "Tatler": "Ich will weltweiter Botschafter für Monaco werden!“, sagt der 20-Jährige stolz. Außerdem will er an die Börse gehen, weil er eine geschäftliche Partnerschaft mit seinem Vater anstrebt.

Die Kooperation des Fürstentums mit den großen Marken, Dior und Chanel, will Alexandre weiter pflegen "Ich habe etwas mit Eleganz zu tun“, erklärt der Mode-Newcomer. Auf den Haute Couture-Events ist der Fashion-Fan längst ein gern gesehener Gast, wie zuletzt auf der „Chanel“-Party in Williamsburg, oder dem „Dior“-Happening in Brooklyn. Auf der New-York Fashion Week hat er bereits Kontakt mit Naomi Campbell geknüpft: "Sie hat mich wie einen Neffen aufgenommen", freut sich Alexandre.

Zurzeit lebt der 20-Jährige noch offiziell in London, wo er eine Privatschule besucht hat. Im Januar will er aber nach New York ziehen, um an der NYU oder der Uni Fordham Wirtschaft oder internationale Beziehungen zu studieren.

Den Thron streitig machen, wird Alexandre seinem Vater wohl nicht, denn erbberechtigt ist ohnehin der achtjährige Prinz Jacques, Sohn von Charlène und Albert. Zu seinem Vater hat Alexandre auch eine gute Beziehung, genauso zu seinen Geschwistern. "Ich muss (…) mein Erbe und meine Familie auf respektvolle Art und Weise ehren", betont er.