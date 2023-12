Fürstin Charlène: Bitterer Erbstreit! Verliert sie nun alles?

Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Und so drängt sich nach Nicole Coste nun auch ihr Sohn Alexandre Grimaldi-Coste in den Vordergrund. Der uneheliche Nachkomme von Fürst Albert und der ehemaligen Stewardess aus Togo greift nach der Macht in Monaco. Liefert er sich jetzt mit Fürstin Charlène einen erbitterten Kampf ums Erbe?