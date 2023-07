Alfons Schuhbeck: Schneller als gedacht! Der Koch muss ins Gefängnis

"Der liebe Gott gibt einem nur, was man tragen kann. Aufgeben werde ich nicht – nur Pakete und Briefe", sagte Alfons, der unter anderem schon für die Queen, die Beatles und Helene Fischer kochte, vor ein paar Tagen noch ganz zuversichtlich. Und er fügte hinzu: "Ich habe viel falsch gemacht. Dafür übernehme ich die Verantwortung." Dass es nun allerdings so schnell geht, das dürfte ihm den Appetit so richtig verhagelt haben. Es heißt, er kommt in die Justizvollzugsanstalt Landsberg – wo auch schon Fußball-Legende Uli Hoeneß hinter Gittern saß.

Vom Promi-zum Knastkoch. Es ist traurig. Aber die Richterin bescheinigte ihm eine "hohe kriminelle Energie". Sein Leben hinter schwedischen Gardinen beginnt morgens um 5.50 Uhr mit Wecken, danach duschen. Nach dem Frühstück (zweimal in der Woche gibt es Marmelade) ist Arbeitsbeginn. Allerdings: Wer 65 Jahre und älter ist, muss nicht arbeiten. Aber wer Alfons kennt, weiß, dass er ohne sein Leben in der Küche gar nicht existieren kann. Er ist bekennender Workaholic, schläft nachts nur wenige Stunden.

Was die Zutaten und Gewürze für seine Gerichte in der Knastküche angeht, wird es schwierig. Denn ob die wirklich seinen Ansprüchen genügen, das ist fraglich. Doch egal, was er brutzelt – es wird ein Genuss!