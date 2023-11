Alfons Schuhbeck: Große Sorge um seine Gesundheit! Jetzt wurde ein Gefängnisarzt konsultiert

Jenny Frankhauser

"Er lügt einfach"! Nun entlarvt sie Peter Klein

Jenny Frankhauser will sich die dreisten Lügen von Peter Klein nicht mehr gefallen lassen. Was er im "Promi Big Brother" von sich gibt, will sie so nicht stehen lassen und stellt sich schützend vor ihre Mutter Iris Klein. So entlarvt sie den Ex ihrer Mama...*Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um Suizid. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!