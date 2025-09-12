Alina Merkau nach Ibiza-Umzug: „Könnte heulen!”

Nicht nur für sie selbst, auch für die Kinder ist die Auswanderung ein großer Einschnitt. Beide äußerten bereits den Wunsch, zurück nach Berlin zu ziehen, in die gewohnte Umgebung. Für Alina sei es in solchen Momenten schwer, optimistisch zu bleiben. Gleichzeitig versucht sie, Zuversicht zu vermitteln: „In ein paar Wochen ist es anders, man muss sich einfach Zeit geben.“ Tatsächlich habe sich ihre Stimmung schon kurze Zeit später wieder gedreht – als sie die Kinder abholte, wirkte die Welt gleich viel einfacher.