Alina Merkau nach Ibiza-Umzug: „Könnte heulen!”
„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau spricht offen über ihr Auswanderungs-Abenteuers – und die Zweifel!
Alina Merkau kämpft mit Zweifeln.
© IMAGO / Future Image
Für Alina Merkau (39) und ihre Familie war der Umzug nach Ibiza ein lang ersehnter Traum. Mindestens ein Jahr lang will die Moderatorin der Sat.1-Sendung „Frühstücksfernsehen“ das Leben auf der Baleareninsel ausprobieren. Sonne, Meer und neue Erfahrungen – all das teilte sie von Beginn an transparent mit ihrer Community. Doch nicht alles fühlt sich nach unbeschwerter Leichtigkeit an: Alina berichtet ehrlich von Momenten, in denen sie mit ihrer Entscheidung hadert.
„Gerade ist es hart“ – Alinas ehrliche Worte
In einer Instagram-Story gestand die Moderatorin: „Man kommt sich bescheuert vor, weil man sich ja selbst bewusst dazu entschieden hat.“ Trotzdem gebe es Tage, an denen die Umstellung besonders schwerfällt. Ihr offenes Fazit: „Gerade ist es hart.“
Diese Ehrlichkeit macht deutlich, wie sehr sie die neue Lebenssituation fordert. Der Alltag auf Ibiza klingt idyllisch – für Alina bedeutet er jedoch auch Unsicherheit und viele Anpassungen.
Herausforderung für die ganze Familie
Nicht nur für sie selbst, auch für die Kinder ist die Auswanderung ein großer Einschnitt. Beide äußerten bereits den Wunsch, zurück nach Berlin zu ziehen, in die gewohnte Umgebung. Für Alina sei es in solchen Momenten schwer, optimistisch zu bleiben. Gleichzeitig versucht sie, Zuversicht zu vermitteln: „In ein paar Wochen ist es anders, man muss sich einfach Zeit geben.“ Tatsächlich habe sich ihre Stimmung schon kurze Zeit später wieder gedreht – als sie die Kinder abholte, wirkte die Welt gleich viel einfacher.
Zwischen Tränen und Dankbarkeit
Besonders bewegt zeigt sich Alina von den vielen Nachrichten ihrer Fans. Zahlreiche Follower schickten ihr ermutigende Worte, Tipps und liebevolle Unterstützung. „Vielleicht spielen auch meine Hormone verrückt“, scherzte sie mit Tränen in den Augen. Die Anteilnahme rührte sie so sehr, dass sie sich in einem weiteren Post dankbar an ihre Community wandte.
Ups and Downs im neuen Alltag
Kurz nach ihrem emotionalen Geständnis veröffentlichte Alina ein Reel, das die Situation perfekt beschreibt: „Vor 2 Stunden dachte ich noch, ich muss die Insel verlassen, und jetzt freue ich mich auf den Nachmittag. Ups and Downs im Stundenrhythmus.“
Damit zeigt sie, dass selbst bewusste Entscheidungen immer wieder neu hinterfragt werden dürfen.
Alina Merkau macht deutlich: Auch im Paradies braucht es Geduld, Ehrlichkeit und Stärke, um einen Neuanfang zu meistern.
Instagram / alinamerkau