Amadeus Becker: Traurige Bilder - wie sehr leidet der Becker-Spross?

Versunken in sich sitzt Amadeus Becker am Strand von Dubai. Ganz allein, den Blick starr auf das Handy auf seinem Schoss gerichtet. In diesem Moment ist es seine einzige Unterhaltung. Denn Papa Boris ist am anderen Ende der Welt – und Mama Lilly feiert mit ihrem Neuen! Glücklich sieht der kleine Junge hier nicht aus!

