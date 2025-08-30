Amira Aly: Die Trennung zerreißt ihr das Herz - Was jetzt das Schlimmste ist

"Eine sehr lange Zeit für mich", gibt sie ehrlich zu. Während die Jungs Abenteuer erlebten, blieb sie allein zurück – und zerbricht fast daran. "Ich habe mir die Augen ausgeheult. Ich habe gestern wimmernd, in Embryostellung, im neuen Bett meines Sohnes gelegen und habe mir eine Stunde die Seele aus dem Leib geheult. Ohne dass er da war", so ihre heftige Schilderung.