Amira Aly: Die Trennung zerreißt ihr das Herz - Was jetzt das Schlimmste ist
Mama am Limit! Nach der Scheidung von Oliver Pocher kämpft Amira Aly mit heftigen Gefühlen – und gesteht offen, wie sehr sie das Getrenntsein von ihren Kindern zerreißt.
Amira Aly leidet aktuell sehr. Das hat sowohl mit Eheaus von Oliver Pocher als auch mit einer aktuellen Trennung zu tun.
© IMAGO / Marja
Tränen, Einsamkeit, Herzschmerz – für Amira Aly (32) ist das neue Leben nach dem Ehe-Aus mit Oliver Pocher dieser Tage alles andere als leicht. In dem Podcast "Iced Macho Latte" sprach die 32-Jährige jetzt offen darüber, wie schwer ihr der Alltag als getrennte Mama fällt. Der Grund: Ihre beiden Söhne befinden sich auf einer zehntägigen Reise mit Papa Oliver Pocher (47) – und zwar in den USA. Für die Kinder ein Traum, für Amira ein echter Albtraum.
"Eine sehr lange Zeit für mich", gibt sie ehrlich zu. Während die Jungs Abenteuer erlebten, blieb sie allein zurück – und zerbricht fast daran. "Ich habe mir die Augen ausgeheult. Ich habe gestern wimmernd, in Embryostellung, im neuen Bett meines Sohnes gelegen und habe mir eine Stunde die Seele aus dem Leib geheult. Ohne dass er da war", so ihre heftige Schilderung.
"Das Schlimmste ist, die Kinder abzugeben"
Seit der Scheidung ist Amira offiziell Single-Mom – und genau das bringt sie immer wieder an ihre Grenzen. Das Schlimmste sei, die Kinder abzugeben und vertrauen zu müssen, erklärte sie im Podcast. Worte, die zeigen, wie sehr die Moderatorin mit der neuen Situation ringt.
Das Ehe-Aus kam nach rund sieben Jahren Beziehung. Im August 2023 machten Pocher und Aly ihre Trennung öffentlich, ein Jahr später folgte die Scheidung. Der Comedian teilte dazu sogar ein Foto von sich und Amira – mit den Worten: "Schade... Ich dachte es hält für immer (länger)." Kurz darauf löschte er den Beitrag wieder.
Neuer Freund, neues Haus, altes Leid
Zwar wagt Amira inzwischen einen Neuanfang: Sie zog mit den Kids in ein neues Haus nach Köln und ist seit Sommer 2024 mit Moderator Christian Düren(35) liiert. Doch die schönen Dinge ändern nichts daran, dass die Trennung von Pocher zahlreiche Herausforderungen mit sich gebracht hat.
Während Pocher seine Rolle als Vater von insgesamt fünf Kindern jongliert – drei stammen aus seiner Ehe mit Sandy Meyer-Wölden – kämpft Amira mit ganz anderen Gefühlen: der Sehnsucht nach ihren Jungs.
Gemischte Reaktionen auf Aly-Lambert-Podcast
Der neue Podcast mit Sex-Expertin Paula Lambert (50) folgte kurz auf das Podcast-Ende mit Bruder Hima. Die erste Folge von "Iced Macho Latte" ging am 11. März 2025 auf Spotify online und sorgte für gemischte Reaktionen. In dem Format sprechen die beiden Frauen über persönliche Erfahrungen, Rückschläge, Freundenmomente und Fehler. Auch das Privatleben von Amira Aly dürfte zukünftig immer häufiger Thema sein.
