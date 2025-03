Amira Aly: Nach Trennung – kommt bald Hochzeit Nummer 2?

Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne noch einmal zu heiraten, antwortete sie gegenüber "Bunte.de": "Grundsätzlich schließe ich das nicht aus, ich bin ja erst 32." Sollte es dazu kommen, weiß sie auch genau, wie sie an ihrem großen Tag aussehen möchte. "Ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht in Weiß zu heiraten. Für mich gehört ein weißes Kleid zu einer Hochzeit für den perfekten Prinzessinnenmoment", so Amira weiter.

Ob dann auch noch Nachwuchs folgt? Schon jetzt genießen sie mit Amiras Söhnen das Familienglück. Im Podcast "Liebes Leben", den sie früher mit ihrem Bruder Hima aufgenommen hat, schwärmte die Influencerin vor einiger Zeit darüber, was für ein tolles Team sie seien: "Es funktioniert super, wir haben viel Spaß zusammen." Gut möglich, dass sich dieses Glück irgendwann noch vergrößert. "Noch mehr Kinder? Ich bin ja noch jung, könnte das noch zwei- bis dreimal durchziehen", erklärte die Beauty jedenfalls bei ihrem ersten gemeinsamen Pärchen-Auftritt vergangenen Sommer. Man darf gespannt sein, womit uns das Paar als nächstes überrascht ...