Amira Aly: Sex-Geständnis! So war ihr erstes Mal

Hinzu käme auch, dass ihr Ex ein "notorischer Lügner" gewesen wäre. Ein Beispiel dafür nennt die Moderatorin ebenfalls: "Er fing an, wie im Hollywood-Film zu erzählen: 'Vor ein paar Monaten, bevor ich wusste, dass das ernst wird, hab ich mich für die Bundeswehr verpflichtet, im Ausland'. Ich so: 'Wir können doch trotzdem zusammenbleiben'. Er so: Ne, das würde ihm das Herz brechen." Mit dieser Geschichte habe er damals ihre Beziehung beendet.

Von einem Auslandsaufenthalt war dann jedoch wenig zu sehen. Nur Tage nach der Trennung habe Amira ihn mit einer neuen Frau Hand in Hand durch die Stadt laufen sehen. Amira ist sich rückblickend sicher: "Er hat mich wahrscheinlich schon die ganze Zeit betrogen mit ihr."