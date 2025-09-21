Amira Aly: Sie hat nichts dazugelernt!

„Der Außenputz ist fertig. Der Boden wird nächste Woche verlegt. Es wird jetzt noch gestrichen und die Terrasse gemacht“, schwärmte Amira sogar bei einem Fototermin auf der Baustelle in Köln. Auf Instagram zeigt sie nun auch Bilder von der großzügigen Küche mit edler Marmor-Arbeitsplatte, vom Treppenhaus, das in den Wohn-Essbereich führt, vom Fitness-Studio im Obergeschoss und den hohen Fenstern. Dank Amiras virtuellem Rundgang bekommt man schnell ein Gefühl für die zwei Etagen und den Grundriss. Ziemlich riskant! Auch weil Amira kein Geheimnis um ihren Hang zum Luxus macht, viele Designerklamotten und wertvollen Schmuck besitzt.