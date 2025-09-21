Amira Aly: Sie hat nichts dazugelernt!
Einen Einbruch musste Amira schon verkraften – trotzdem zeigt sie auch ihr neues Heim ganz offen…
Amira Aly schaut ernst.
© IMAGO / BREUEL-BILD
Das neue Heim sollen alle sehen: Voller Stolz lädt Amira Aly (32) ihre knapp eine Million Follower ein, sich ihre neuen, eigenen vier Wände auf Instagram anzuschauen. Ein großer Fehler!
Amira zeigt, was sie hat
„Der Außenputz ist fertig. Der Boden wird nächste Woche verlegt. Es wird jetzt noch gestrichen und die Terrasse gemacht“, schwärmte Amira sogar bei einem Fototermin auf der Baustelle in Köln. Auf Instagram zeigt sie nun auch Bilder von der großzügigen Küche mit edler Marmor-Arbeitsplatte, vom Treppenhaus, das in den Wohn-Essbereich führt, vom Fitness-Studio im Obergeschoss und den hohen Fenstern. Dank Amiras virtuellem Rundgang bekommt man schnell ein Gefühl für die zwei Etagen und den Grundriss. Ziemlich riskant! Auch weil Amira kein Geheimnis um ihren Hang zum Luxus macht, viele Designerklamotten und wertvollen Schmuck besitzt.
Lockt Amira mit ihrer Offenheit Kriminelle an?
Damit ruft sie Neider auf den Plan – und Kriminelle, wie die 32-Jährige eigentlich wissen sollte: Schon im Januar 2022 wurde sie Opfer eines Einbruchs. Damals lebte sie mit Ex-Mann Oliver und den beiden Kindern vorübergehend bei ihrem Kumpel Pietro Lombardi, der ihnen während der damaligen Flutkatastrophe Unterschlupf gewährte. Dann der Schock: Ein Mann verschaffte sich Zugang, stahl Schmuck im Wert von über 40.000 Euro! Der Dieb wurde gefasst und später verurteilt – doch das ungute Gefühl blieb.
„Ich bin total paranoid. Seitdem habe ich keine ruhige Nacht mehr“, so Amira. Damals rüstete sie das Sicherheitssystem bei sich zu Hause ordentlich auf: „Ich habe zehn Kameras. Ich habe Flutlichter. Das hier ist ein Hochsicherheitstrakt.“ Mittlerweile scheint sie sich wieder sicher zu fühlen. Vielleicht etwas zu sicher…
