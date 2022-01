Amira Pocher: Bittere Klatsche! Sie schießt sich selbst ins Aus

Der Zoff eskaliert

Eigentlicher Auslöser war Olli, der in seiner "Bildschirm-Kontrolle" gegen Iris’ Freundin Eva Benetatou hetzte. Daraufhin nahm Iris Amira aufs Korn, die sich wiederum zu fiesen Kommentaren über Iris’ Figur hinreißen ließ – der Zickenkrieg war eröffnet und erreichte nun einen neuen Tiefpunkt, mit einer Hasstirade von Amira, die sich, wieder mal, von der erfahreneren Katzen-Mutter provozieren ließ. Iris hatte nämlich über Amiras "Let’s Dance"-Teilnahme gemeckert: "Ich finde es unglaublich, dass man beruflich vorankommt, indem man permanent über andere (…) herzieht, die einem nichts getan haben! Bitte lass die Menschen in Ruhe leben!"

Dazu setzte sie die Hashtags "Stoppt den Hass" und "Leben und leben lassen". Und Amira sah rot: "Pass gut auf, was du anderen vorwirfst", wettert sie. "Ich sage lieber öffentlich meine Meinung über öffentliche Personen und Themen, als so hinterhältig und geschmacklos über andere ‚Kollegen‘ herzuziehen." Dass sie sich wehren will, kann man ja nachvollziehen. Dennoch sollte Amira eigentlich wissen, dass sie sich als seriöse Moderatorin solche Ausraster eigentlich nicht erlauben kann. Sonst müsste sie sich genau genommen ja in der eigenen Promi-Sendung ins Visier nehmen. Was ihrem Arbeitgeber wohl kaum gefallen dürfte …

Mit diesen Frauen war Oliver Pocher vor seiner Beziehung mit Amira zusammen: