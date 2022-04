Amira Pocher: Bittere "Let's Dance"-Enthüllung! Sie spricht über das Aus

Amira denkt an die Zeit nach "Let's Dance"

In ihrer Instagram-Story meldet Amira sich nun mit müder Miene bei ihren Fans. "Heute war wieder ein längerer Tag", verrät sie. "Ich versuche dann auch wieder ein bisschen mehr zu zeigen. Es ist halt echt so schwierig, die Zeit ist einfach nicht da. Und wenn sie da ist, dann bin ich halt saumüde oder ich bin dann mit den Kindern oder der Familie. Und da habe ich mir ja auch fest vorgenommen: Handy weg. Und ich lege ja auch wirklich alle Jobs auf abends, dass ich da wirklich auch dann die Zeit noch nutzen kann. Und ich habe euch so vieles auch noch gar nicht gezeigt."

Doch das ist nicht ihre einzige Sorge! Im Urlaub hat Amira nämlich zwei Kilo zugenommen. "Ich habe mich wirklich gar nicht bewegt", erklärt sie lachend. "Ich mache mir so ein bisschen Gedanken, weil 'Let's Dance' kann ja jetzt jeden Freitag vorbei sein und ich habe halt so Angst vor einem Jo-Jo-Effekt." Deshalb will sie sich nun sogar ein Laufband kaufen...