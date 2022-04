Oliver & Amira Pocher: Knallharte Ansage! Jetzt eskaliert die Lage komplett

Oliver und Amira sind wütend

"Das würde ja bedeuten, jeder kann erst mal jemanden angreifen und sich dann per Entschuldigung vor einer harten Strafe drücken", feuert Ehefrau Amira in ihrem Podcast "Die Pochers hier". Die Erklärung von Fat Comedy? Er habe sich von seinen Emotionen leiten lassen. Davon will die 29-Jährige allerdings nichts wissen. "Dieses Statement ist totaler Schwachsinn. Es war nicht im Affekt gehandelt, es war böswillig, es war mutwillig und Absicht, das war geplant", heißt es weiter.

In seiner Instagram-Story teilt Oliver auch prompt ein Foto der Strafanzeige. "Die Glückwunschkarte müsste per Einschreiben (…) eingegangen sein", schreibt er dazu und versieht seine Nachricht mit einem Küsschen-Emoji. Von der Reue seines Angreifers lässt er sich nicht beeindrucken. "Parallel beschimpft er andere Leute, droht andere Straftaten an, verkauft sich aber da vor der Kamera mit einem Anwalt. Er ist einfach geisteskrank", poltert er wütend.