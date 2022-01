Amira Pocher: Bittere Tränen! Sie ist völlig am Ende

Amira ist fertig mit den Nerven

"Die letzten Tage waren wirklich, wirklich hart. Es ist etwas vorgefallen, aber das will ich hier gar nicht thematisieren", so Amira. Es sei allerdings nur eine Frage der Zeit, bis die Öffentlichkeit herausfindet, was passiert ist. "Aber solange es das nicht tut, werde ich es auch nicht sagen, denn ich möchte dem gar keine Aufmerksamkeit schenken."

Was auch immer geschehen ist, hat die 29-Jährige sehr mitgenommen. "Ich bin einfach richtig, richtig down gewesen die letzten Tage, habe sehr viel geweint", klagt sie. Deshalb geht es für sie und ihre Familie nun erst einmal in den Urlaub. Ganz schön tapfer! Denn Amira leidet unter schrecklicher Flugangst und Panikattacken. "Ich muss es einfach wagen, ich kann mich nicht mehr von dieser Angst steuern lassen", sagt sie mutig. Bleibt zu hoffen, dass es ihr nach der Reise besser gehen wird...

