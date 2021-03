Amira Pocher: Schlimme Panikattacken - So sehr leidet sie wirklich

Amira hat große Angst

"Es war wie in einer Höhle und irgendwann gab es auch kein Licht mehr. Es war so schlimm", erinnert die 28-Jährige sich zurück. "Ich habe gedacht, ich ersticke, ich sterbe jeden Moment, jetzt ist es vorbei." Ihr wurde plötzlich heiß und kalt und sie musste bitterlich weinen. Auch im Flugzeug hat Amira mit schlimmer Panik zu kämpfen. "Das ist wirklich nicht schön. Das Schlimmste ist die Angst vor der Angst", erklärt sie.

Zum Glück steht Ehemann Oliver Pocher ihr bei. "Es ging von einem Tag auf den anderen in dem Flieger aus dem Nichts los", verrät er den Zuhörern. Mittlerweile sei es kaum noch möglich, mit Amira zu verreisen. "Du musst geheilt werden", richtet der Komiker das Wort an seine Frau. Deshalb will die Zweifach-Mama sich jetzt auch einer Therapie unterziehen.