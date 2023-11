Amira Pocher: "Eine Erleichterung!" Jetzt rechnet sie mit der Trennung von Olli ab

Denn auch in der neuen Folge bleibt das Liebes-Aus weiterhin Thema. In der ersten Folge offenbarte Amira, dass sie bereit für eine neue Liebe sei. Viele Hörer fanden das sehr flott, so kurz nach der Trennung. "Ich habe nicht beachtet, dass die Öffentlichkeit erst seit August weiß, dass wir getrennt sind. Und inoffiziell sind wir halt schon länger getrennt. Und dann kam ja noch diese Entkoppelungsphase. Das dauert ja auch dieser Prozess, bis du dann mal wirklich aufgibst", kommentiert die 31-Jährge das Thema. Oli und sie sind nicht erst seit August auseinander - dauert bereits viel länger an - besonders gefühlsmäßig. "Das machst du dann ja wenn die Hoffnung stirbt. Und wenn die Hoffnung stirbt, dann stirbt auch die Liebe. Und das ist ja ein ewiger Prozess. Also gefühlt bin ich ja schon ein Jahr getrennt. Gefühlstechnisch bist du dann schon viel weiter. Also ich", so Amira. Einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Ex kann sie sich hier also auch nicht verkneifen. Und es wird sicher auch nicht der letzte sein...