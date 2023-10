Amira Pocher: Enthüllt! Darum hat sie es wirklich nicht mehr mit Oliver ausgehalten

Ja, der Comedian hat Humor, ist ein Kindskopf. Das mag am Anfang der Beziehung sehr reizvoll sein. Doch Partnerschaften verändern sich, spätestens mit dem ersten Kind. Schon öfter ließ Amira im Podcast "Die Pochers!" durchblicken, dass Oli das größte Baby im Hause sei. Ein Riesenbaby, das lieber auf der Couch abhängt, anstatt mit anzupacken.

Dabei versuchte sie lange, ihre Ehe zu retten, wie eine enge Freundin verrät: "Amira hat über ein Jahr – wie eine Löwin. Von Oli kam da leider nicht besonders viel Engagement in dieser Richtung." Er habe die Beziehung als selbstverständlich hingenommen. Ein weiterer Punkt, der das Liebes-Aus verursacht haben soll: "Während sie körperbewusst ist, Sport macht, sich mehr Zweisamkeit mit Oli wünschte, war er gegensätzlich orientiert. Auch eine Paartherapie wäre für Amira eine Option gewesen." Am Ende haben wohl die innere Distanz und die Unterschiede dazu geführt, dass bei ihr die Liebe erloschen sei.

Dass Amira sich weiterentwickelt hat und Oli nicht, meint auch Ex-"Viva"-Moderator Mola Adebisi: "Ich sag mal so, die Amira hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Der Oli ist halt so wie der Oli ist und das wird auch so bleiben." Vielsagend: Auf Instagram teilte Amira ein Video des Autors Joshua Rosa: "Hör auf, dich unter Wert zu verkaufen! Hör auf, dich mit Kleinigkeiten zufriedenzugeben, wenn du das große Ganze verdienst."