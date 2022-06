Amira Pocher: Knallharte Vorwürfe! Jetzt geht es um die Kinder

Amira ist wütend

"Du nimmst dem Kind ja das Recht auf Privatsphäre einfach weg. Das Kind hat noch keine Medienkompetenz, das weiß ja noch gar nicht, was das Internet ist und wo Bilder landen können. Wir haben ja mittlerweile mit eigenen Augen gesehen, wo die landen können", feuert Amira im "Sat.1 Frühstücksfernsehen". "Ich kann mir das ja gar nicht angucken, ne!"

Die 29-Jährige ist sich sicher: "Dem Kind bringt es ja nichts. Es bringt lediglich den Eltern etwas. Nämlich Reichweite, Likes, Werbeverträge. Das ist in meinen Augen unverantwortlich!"

Ihren Kumpel Pietro Lombardi nimmt sie aber trotzdem in Schutz. "Er hat ja vor ein, zwei Jahren entscheiden, ihn zumindest nicht mehr von vorne zu zeigen", verrät sie in Bezug auf den kleinen Alessio. "Es ist ein Unterschied, ob ich vielleicht ein Mal im Monat ein lustiges Familienfoto poste oder ob ich mein Kind jeden Tag in sämtlichen Lebenssituationen zeige."