Amira Pocher: "Let's Dance"-Knaller! Sie wird Jurorin

"Wow! Was für eine Ehre!", jubelt die Ehefrau von Oliver Pocher auf Instagram. Im gleichen Atemzug verkündet sie: "Ich werde Gastjurorin bei 'Dancing Stars Österreich'!" Bei unsere Nachbarn läuft die Tanzsendung nämlich genauso erfolgreich wie in Deutschland. Anfang März startete bereits die 15. Staffel. Amira kann es gar nicht erwarten, endlich ein Teil davon zu sein. "Also ich freue mich riesig!" Mal sehen, wie sich die 30-Jährige auf der anderen Seite schlagen wird...

