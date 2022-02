Amira Pocher: "Let's Dance"-Teilnahme in Gefahr? Große Sorge um ihre Gesundheit!

Amira hat Angst vor einem Blackout

"Ich sterbe vor Aufregung. Mein Körper zittert. Ich esse seit Tagen nichts. Ich habe gestern nur einen Salat gegessen. Ich kriege einfach nichts runter. Ich bin so, so nervös", klagt Amira in ihrer Instagram-Story und wirkt dabei sichtlich angespannt. "Jetzt wisst ihr ja auch, mit wem ich in der Gruppe bin und was wir tanzen. Wir tanzen den Tango. Boah. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich zittere, Leute. Ich zittere jetzt schon. Ich weiß nicht, was ich machen soll." Das klingt aber gar nicht gut! Müssen die Fans sich etwa Sorgen um ihre Gesundheit machen?

Auch ihr Versuch, sich von der Show-Teilnahme abzulenken, scheitert komplett. "Was habe ich mir denn da eingebrockt? Da aufzutreten... wisst ihr, ich habe einfach nur Angst, vor der Aufregung und dass ich da ein Blackout kriege. Ich kriege immer Blackouts", gesteht sie. "Schlimm. Ich stehe so neben mir, Leute. Wenn ihr das fühlen könntet..."

Bleibt zu hoffen, dass Oliver Pocher seine Ehefrau heute ein bisschen beruhigen kann. Die beiden wollen einen gemütlichen Abend zusammen verbringen, denn der Komiker hat morgen Geburtstag - doch da steckt seine Liebste schon mitten in den Tanzvorbereitungen...

