"Let's Dance": Drama um Amira Pocher! Ist das Aus schon besiegelt?

Die 15. "Let's Dance"-Staffel steht bereits in den Startlöchern. Am 18. Februar geht es wieder los und in der großen Kennenlernshow werden die 14 Kandidatinnen und Kandidaten zum ersten Mal aufeinandertreffen. Dort wird sich auch entscheiden, mit welcher Profitänzerin oder welchem Profitänzer sie in den kommenden Wochen über das Parkett fegen werden. Eigentlich eine coole Sache, doch schon vor der ersten Sendung gibt es Ärger für Amira Pocher...