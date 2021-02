Senay Fröhlich: Schlimme Panikattacken - Dieser Tag hat sie traumatisiert

Senay hat schlimme Angstzustände

In der TVNOW-Doku "Mein Dämon und ich" verrät Senay, dass sie mit 18 Jahren auf dem Weg in eine Disco war. Auf der Schnellstraße schneite es dann plötzlich heftig. Die Fahrt löste so eine schreckliche Angst in der jungen Frau aus, dass sie am Ziel ihrer Fahrt einen Krankenwagen rief. Bis heute hat Senay mit schlimmen Panikattacken zu kämpfen und vermeidet es, über Autobahnen und Schnellstraßen zu fahren.

Senays Schwester vermutet, dass eine allgemeine Unzufriedenheit hinter ihren Ängsten steckt. "Sie hat ja eigentlich nur Last und muss mit allem klarkommen. Und irgendwann wird es einem auch zu viel. Dann kann man das alles nicht mehr aufarbeiten. Die einen haben Depressionen, die anderen haben Angstzustände. Und bei ihr sind es dann eben die Angstzustände."

Die Panik kommt auch in ihr hoch, wenn sie sich mit ihrem Ehemann Menowin streitet. "Manchmal wenn ich mit Menowin streite, kommt dann auch so ein Kloß im Hals und verengt sich natürlich", klagt die dunkelhaarige Schönheit mit ernster Miene. "Es ist natürlich für ins alle anstrengend", erklärt Menowin. "Wir können halt gemeinsam nie irgendwo die Kinder ins Auto packen und mal wirklich für 2-3 Stunden an einen anderen Ort fahren. Das ist halt alles blöd." Um seiner Liebsten das Leben zu erleichtern, will der Ex-"DSDS"-Star bald endlich seinen Führerschein machen....

