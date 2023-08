Amira Pocher: Schock! Angelt Ehemann Olli sich eine jüngere Frau?

Amira ist sich sicher, dass Olli sich nach dem Ehe-Aus eine junge Freundin suchen würde. "Du würdest dir niemals eine gleichaltrige Frau suchen", poltert sie im Podcast "Die Pochers". "Männer, die eine gewisse emotionale Reife nicht haben, suchen sich immer jüngere Frauen. Schwache Männer suchen sich immer schwache, junge Frauen." Autsch!

"Warum muss sie denn gleichaltrig sein? Kann, aber muss ja nicht", fragt der Komiker seine (Noch-)Ehefrau. "Naja, weil man es ja so macht, plus/minus fünf Jahre. Aber du mit deinen 45 Jahren würdest niemals eine 40-jährige Frau an deiner Seite suchen", ist sie sich sicher. Sie tippt sogar darauf, dass die neue Frau an seiner Seite 24 Jahre alt sein wird! Zur Erinnerung: Als die beiden sich kennengelernt haben, war Amira 24 und Oliver war 38 Jahre alt.

"Ein gestandener Mann, der mit sich selbst im Reinen ist, der eine emotionale Intelligenz besitzt, der weiß, was er will, was er kann, was er hat. Warum sollte der sich ein 22- oder 23-jähriges Mädchen suchen, die überhaupt nicht auf seinem Stand sein kann?", fragt Amira. Ollis Antwort? "Weil die Männer sich noch fortpflanzen können, suchen sie sich dann eine jüngere Frau."

Auweia! Bleibt abzuwarten, ob die beiden ihre Ehe doch noch retten können oder ob Oliver sich am Ende wirklich eine jüngere Freundin sucht...