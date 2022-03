Amira Pocher: Komplett am Ende! Massimo quält sie im Trainingssaal

Amira Pocher will es bei "Let's Dance" allen zeigen! In der Kennlernshow bekam sie von den Zuschauern sogar die Wildcard für die nächste Runde. In der zweiten Sendung konnte die Moderatorin an den Erfolg leider nicht anknüpfen. Für ihre Salsa gab es nur 14 Punkte. Deshalb trainieren Amira und Tanzpartner Massimo Sinató diese Woche noch härter. Doch langsam stößt die 29-Jährige an ihre Grenzen...

