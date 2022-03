Heidi Klum: Bitterer Schlag für Tochter Leni

Denn wer im Modezirkus richtig durchstarten will, muss diszipliniert sein und dranbleiben. So wie Lila Grace, die ihr Ding unermüdlich durchzieht – und Leni dabei längst weit überholt hat. Dabei sind die Voraussetzungen eigentlich ähnlich; beide Teenager sind mit ihren 1,63 (Leni) beziehungsweise 1,65 Metern Körpergröße eigentlich zu klein für den Runway, was aber offenbar kein Hinderungsgrund ist, zumindest für Lila Grace. Was den seit Jahren schwelenden Beef zwischen den berühmten Model-Müttern nun neu anheizen könnte.

Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Heidi und Kate sich nicht besonders leiden können. Heidi lästerte vor einigen Jahren im Interview heftig über die für ihr wildes Party-Leben bekannte Konkurrentin. "Ich glaube nicht, dass die Menschen denken, dass das ganze Modelgeschäft so ist", betonte Heidi. Und fuhr die Krallen aus: "Bei mir ist es jedenfalls nicht so. Die Partywelt von Kate Moss habe ich nie kennengelernt, ist eben nicht mein Freundeskreis…“ Patsch!

Dass Kates geschmähte Verbindungen sich nun anscheinend als die besseren erweisen und Lila Grace ihrer Leni rasant den Rang abläuft, dürfte der ehrgeizigen Heidi schwer zu schaffen machen…