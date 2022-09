Amira & Oliver Pocher: Ehrliche Worte! Kann er damit ihre Liebe retten?

Was für eine Überraschung! Oliver Pocher richtet anlässlich des 30. Geburtstages seiner Frau rührende Worte an sie. Auf Instagram teilte der sonst so kaltschnäuzige 44-Jährige zwei süße Schnappschüsse der beiden und schrieb: "Die beste Frau würde spätestens ab heute nicht mehr mit Leonardo DiCaprio zusammen sein (zu alt) … aber ich bin da anspruchsloser. Nur das BESTE zum Geburtstag und ich liebe es, wenn Du vor Rührung weinst! Vielleicht bekomme ich es noch das ein oder andere Mal in Deinem Leben hin …"