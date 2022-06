Amira & Oliver Pocher: Jetzt sprechen sie über die Trennung!

Ihr Ehemann Oli sorgt sich vor allem um die Kinder. "Die größten Leidtragenden so oder so werden die Kinder sein. Ich weiß auch, wie es ist. Ich habe eine Trennung gehabt, wo die Kinder in einem ähnlichen jungen Alter waren. Das ist auf jeden Fall schon mal äußerst mittelmäßig", so der Comedian. Lässt sich nur hoffen, dass bald etwas mehr Ruhe für die Familie einkehrt...

Auch Amira stand nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens. Im Video erfahrt ihr mehr über ihre traurige Vergangenheit: