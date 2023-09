Amira & Oliver Pocher: Neue Details zur Trennung

Anders als andere prominente Paare machten die Pochers kein Geheimnis daraus, dass es in ihrer Ehe kriselte. Sie wollten an der Beziehung arbeiten, das Scheitern dieser Bemühungen gaben sie nun über ihren gemeinsamen Podcast bekannt. "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt", verkündet Amira nüchtern. Dass sie dabei die treibende Kraft war, räumt ihr Noch-Ehemann ganz offen ein: "Ich wollte mich nicht trennen", so Oliver. "Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen." Einen Rosenkrieg solle es aber nicht geben, beteuern beide und versprechen ihren Fans: "Wir sind für euch weiterhin als Podcast-Team da, privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind." Ob das gut geht? Fest steht jedenfalls: Der Haussegen hing schon länger schief. Streitpunkte gab es viele: So beschwerte Olli sich ständig über Amiras Luxus-Sucht, sie wiederum lästerte über seine peinlichen Auftritte und seine Figur. Dass sie ihren Blick gerne mal anderweitig schweifen ließ, konnte man bereits voriges Jahr beobachten: Auf einer Promi-Party machte Amira damals dem hübschen Dottore Giovanni Angiolini schöne Augen. Wie es jetzt mit dem Ex-Paar weitergeht? Das werden wir wohl im Podcast der beiden erfahren…