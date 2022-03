Amira & Oliver Pocher: Sie verkünden das traurige Aus!

Amira verkündet das Aus

In ihrer Instagram-Story verrät Amira nun, dass ihr Podcast-Vertrag mit dem aktuellen Anbieter nicht verlängert wurde. "Ich habe eine Sache zu verkünden", so die 29-Jährige. "Es geht um unseren Podcast 'Die Pochers hier'. Ihr wisst ja, das war unsere letzte Folge letzte Woche bei AUDIO NOW. Jeder Vertrag läuft irgendwann mal aus." Davon will sich das Paar allerdings nicht aus der Bahn werfen lassen!

"Wir wollen unbedingt weitermachen", verrät Amira. Deshalb hat sie sich zusammen mit Ehemann Olli einfach einen neuen Podcast-Anbieter gesucht. Kein Wunder: Die beiden haben während der Pandemie wirklich viel Zeit in ihre Show investiert. "Ich meine, wir haben zwei Jahre lang wirklich 104 Folgen produziert", erzählt sie stolz. "Ich hoffe, ihr bleibt uns erhalten."

