Anaisio Guedes: "Ich wäre sofort tot gewesen!" So gefährlich lebte er in Brasilien wirklich

Wie gefährlich das Leben am Amazonas wirklich war, ließ er InTouch Online ebenfalls wissen, denn an zwei Situationen kann sich der "Bares für Rares"-Star noch genau erinnern: "Ich bin zweimal beinahe durch Schlangen gestorben", erzählt Anaisio Guedes in unserem Gespräch. "In diesem kleinen Fluss, in dem wir gebadet haben und meine Mutter Wäsche gewaschen hat, waren wir jeden Tag und dort hat eine Anakonda gelebt", führt er aus. Zwar wären Anakondas nicht "so gefährlich". Solange sie satt sind, würden sie einem nichts tun. "Die schlafen im Wasser und alle zwei Wochen kommen sie raus und jagen eine Beute und dann sind sie satt", erklärt er. "Aber sie hatte ihr Nest da, wo wir gebadet haben. Das haben wir erst später mitbekommen und mein Onkel hat an sie zwei, drei Kälber verloren, weil die Anakonda sie gegessen hat. Ich habe sie aber zum Glück nie gesehen."

Bei dem zweiten Fall hat Anaisio Guedes dem Tod direkt ins Auge geblickt, wie er uns weiter berichtet: "Direkt hinter unserer kleinen Hütte, wo wir gelebt hatten, war ein rötlicher Erdhügel und meine Mutter hat immer ganz bunte Kleider getragen. Ich hatte ein bisschen vor dem Haus gespielt und sah in dem Hügel etwas Hübsches, Buntes und dachte, meine Mutter hätte dort etwas versteckt." Daraufhin habe er in die Erde gegriffen und sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmte. "Dann habe ich meine Hand da sofort rausgeholt und geschrien." Sein Vater wäre ihm dann zur Hilfe geeilt. "Er sagte: 'Geh weg da', holte sein Gewehr und hat diese Schlange erschossen." Danach habe sein Vater sie mit einem Stock aus dem Hügel gezogen – "dieses 2-Meter-lange Ding, giftig, bis zum Ende" – und Anaisio Guedes wurde klar, dass er hier dem Tod von der Schippe gesprungen ist. "Hätte ich die Schlange am Kopf gepackt, ich wäre sofort tot gewesen! Es gibt kein Gegengift da im Dschungel am Amazonas. Das nächste Krankenhaus? 99 km entfernt. Das heißt, ohne Auto, das war's." Zum Glück ist in beiden Fällen noch einmal alles gut gegangen.