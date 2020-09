Albert Maier: So veränderte ein Gefängnis sein Leben!

Auch wenn sich Albert Maier schon als Kind für antike Schätze begeisterte, landete der „Bares für Rares“-Experte erst über Umwege im Trödel-Milieu. Der in Ellwangen geborene Baden-Württemberger absolvierte nach der Schulzeit nämlich ein Jura-Studium in München. Schon damals verbrachte Albert Maier seine Freizeit am liebsten auf den Flohmärkten der Umgebung – immer auf der Suche nach einem besonderen Schatz. Doch erst ein Gefängnis machte aus seinem Hobby einen Beruf. Als in der Nachbarstadt Aalen ein altes Gefängnis schloss, entdeckte Albert Maier acht alte hölzerne Gefängnistüren auf einem Müllberg. Für den Trödelliebhaber grenzte der Fund an ein Wunder: "Da dachte ich, das ist doch eine Sensation", erinnert sich Maier in der MDR-Talkshow "Riverboat". Für 50 DM durfte der glückliche Finder die Gefängnistüren einsacken, bevor er sie für sage und schreibe 800 DM pro Stück weiterverkaufte. Schon damals bewies Albert Maier, dass in seiner Brust ein geschicktes Händler-Herz schlägt!