"Bares für Rares"-Händler enthüllt: So ist die Zusammenarbeit mit Horst Lichter am Set

Exklusiv gewährte uns Anaisio Guedes Einblicke in seinen Alltag am "Bares für Rares"-Set. Wie ein typischer Arbeitstag eines Händlers der Sendung aussieht, ließ er uns ausführlich wissen: "Das ist wie im Film. Das geht so schnell. Wir Händler kommen während der Drehtage in einem Hotel unter, das nicht weit vom Drehort ist. Dann geht es zum Set. Das Erste, was gemacht wird, ist die Maske. Dann werden die Outfits abgestimmt. Wir sind immer 5 Händler, bei denen die Outfits abgestimmt werden müssen." Mit welchen Händler-Kollegen Anaisio Guedes dreht ist unterschiedlich, dennoch verrät er weiter: "Wir drehen teilweise zwei, drei Tage in der gleichen Konstellation und dann wechseln wir innerhalb der Wochen. Aber in der Regel hat man die gleiche Konstellation für diese paar Tage."