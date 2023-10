Andre Agassi & Steffi Graf: Die Angst wird immer größer

Schon seit Wochen macht Andres Schwester Rita Agassi dem Paar das Leben schwer. Auf Instagram stößt sie wilde Drohungen aus. "Sie müssen sterben", wütet sie. "Sie und all ihre Freunde sind der Teufel. Es ist mir egal, was mit ihr passiert. Sie ist ein Stück Dreck! Sie tot zu sehen, ist das Ziel!" Bisher waren das alles nur leere Worte. Die zwar Angst und Schrecken verbreiten, aber nur Worte sind. Doch bei Ritas neusten Drohungen läuft einem eiskalt ein Schauer über den Rücken. "Steffi, du bist das Problem. Noch bist du und Andre am Leben. Noch!", schreibt Rita. "Ihr habt alles. Luxus, Geld, teure Urlaube – ich habe nichts! Die brutale Realität!" Die verbalen Angriffe und die Drohungen – die Polizei von Las Vegas, wo Steffi und Andre seit Jahren leben, nimmt das ernst. Sehr ernst. Polizeiwagen kontrollieren ständig das Haus, Personenschützer begleiten Steffi und Andre zu ihren Terminen. Kein Schritt wird nun unbewacht gemacht.

Mehr noch: Um die Familienvilla der Grafs in Las Vegas wurde ein neuartiges Sicherheitssystem installiert, mit Alarm und Kameras. Ist die Anlage angestellt und ein Unbefugter betritt das Anwesen, wird direkt die Polizei herbeigerufen – die dann nach nur wenigen Minuten vor Ort ist!

Ja, die Lage ist ernst! Vor allem auch, weil Rita Agassi seit ein paar Tagen nicht mehr an ihr Telefon geht! Keiner weiß, wo sie ist, was sie tut.

Steffi und Andre versuchen zwar, die Nerven zu bewahren. Aber das fällt in dieser Situation natürlich schwer. Denn sie wissen: Die Beamten können doch nicht immer da sein und sie beschützen! So bleibt die Angst – und sie ist auf Schritt und Tritt ihr ständiger Begleiter.