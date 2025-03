Steffi Graf: Neuanfang in Deutschland?

Seit 2011 lebt die Tennis-Ikone mit ihrer Familie in Las Vegas und war dort lange glücklich. Denn: Das Klima in den Staaten hat sich geändert. Buchstäblich und gesellschaftlich. Gerade jetzt denkt Steffi womöglich immer öfter an ihre Wurzeln. "Das ist meine Heimat, die ist das Vertraute“, sagte sie schon früher oft. Die zweifache Mutter reist regelmäßig für ihre Stiftung "Children for Tomorrow" nach Hamburg. Das Wohl von Kindern liegt ihr am Herzen, und – natürlich – das der eigenen am meisten.

Da liegt der Gedanke nahe, dass die in Brühl geborene Sportskanone zumindest für eine Weile mit Jaden nach Deutschland reisen könnte, um ihn bei seinem Neustart zu unterstützen. "Ich suche die Gelegenheit immer, zurück nach Deutschland zu kommen", sagte sie 2019. Wie passend, dass sie mit Jadens Berufung in den Baseball-Nationalkader danach nicht suchen müsste.

Ob Ehemann Andre Agassi (54) mitzieht? Möglich! Schließlich hat er den Deal mit dem Nationaltrainer Jendrik Speer für Jaden angeschoben. Und Tochter Jaz? Die 21-Jährige bleibt vermutlich in den Staaten, um bei ihrem Schatz Parker Aquino (21) zu sein. Aber so, wie man Steffi kennt, sagt sie bestimmt: Egal, wo meine Kinder sind, Hauptsache, sie sind glücklich…