Andre Agassi & Steffi Graf: Hurra, süßer Familienzuwachs

"In unserem Garten ist ein Kätzchen aufgetaucht... also haben wir sie in unserer Familie willkommen geheißen", schreibt Andre Agassi zu dem süßen Schnappschuss, auf dem er kuschelnd mit dem Kätzchen auf der Couch liegt. Der Tennisstar hat die kleine Mieze auf den Namen Sweetie getauft. Und nicht nur er scheint die kleine Katze Willkommen zu heißen. Auch Hund Blue ist auf dem Bild zu sehen, der brav neben seinem Herrchen und dem Familienzuwachs liegt.

Die Fans sind ganz begeistert von dem süßen Tier und freuen sich riesig. "So eine glückliche Katze" oder "Wie süß", kommentieren sie fleißig den Post von Andre. Und bei dem süßen Anblick wird es ganz sicher nicht das letzte Foto sein, dass der 53-Jährige von Sweetie posten wird...