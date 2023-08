Andrea Berg: Böse Erinnerungen! Die Vergangenheit verfolgt sie noch immer

Doch was war passiert? Ein unfassbar brutaler Mord: Nalan V., eine attraktive Friseurin aus Aspach, soll 2006 ihrem Mann Günther mit einem Golfschläger den Schädel eingeschlagen haben. Der Werbe-Millionär erstickte an seinem eigenen Blut. Nalan kam in Haft. Dann der 26. Juni 2007, Frauengefängnis Gotteszell. Eine Angestellte betritt die Wäschekammer und findet die damals 49-jährige. Nalan hatte sich erhängt an einem Strang – aus mehreren Tüchern zusammengeknüpft.

Das Unglaubliche an dieser Tragödie: Andrea Bergs Ehemann Uli Ferber ist persönlich von dem Verbrechen betroffen. Denn seine erste Frau Christa ist die Schwester des Mordopfers, der Tote war also Ulis Schwager! Uli und Christa hielten auch nach der Scheidung Kontakt – allein schon wegen der beiden gemeinsamen Söhne.

Uli Ferber musste sogar vor Gericht aussagen, nur drei Tage vor der standesamtlichen Trauung. Und ausgerechnet am Tag des kirchlichen Ja-Wortes wurde der Selbstmord der mutmaßlichen Mörderin im Gefängnis bekannt. Während die beiden zum Altar schritten. Was für ein Schock für das Brautpaar!

Vor kurzer Zeit postete Andrea Berg auf Social Media eine wunderschöne Liebeserklärung an ihre bessere Hälfte: "Uns verbindet so viel mehr als Herzchen in den Augen. Wir sind aneinander gewachsen, haben zu zweit so viel Schönes erlebt und Krisen gemeistert." Sicher hat Andrea Berg dabei auch wieder an die schreckliche Familienkatastrophe gedacht…