Andrea Berg: Das schreckliche Geheimnis hinter ihren Tränen

Vor zehn Jahren verlor ihr Papa den Kampf gegen den Lungenkrebs. Andreas Tränen zeigen deutlich: Noch immer ist der Schmerz riesig und bricht ihr das Herz. Hans-Jürgen fehlt seiner berühmten Tochter, gerade in der Weihnachtszeit. Wie schön wäre es, mit Papa durch ihr geliebtes Hotelprojekt "Dörfle" zu spazieren, ihm die glitzernde Weihnachtsdekoration zu zeigen. Gemeinsam mit ihm, Mama Helga (77), Ehemann Uli (62) und Tochter Lena-Maria (23) unterm Baum die Geschenke auszupacken, um später den traditionellen Sauerbraten zu essen.

"Doch das Leben ist kein Ponyhof", weiß sie. Andrea kann ihren Vater nicht wieder ins Leben zaubern. Und das sorgt für Tränen!

Auch wenn es einen kleinen Trost gibt. "Aber ich weiß, dass wir miteinander kommunizieren können. Ich glaube, wir können mit Menschen, die wir geliebt haben, die aber von uns gegangen sind, in Kontakt bleiben", sagt Andrea. Sie hat es selbst erlebt. Gerade jetzt, an Weihnachten, wenn alle dabei sind – und sei es in der Erinnerung.