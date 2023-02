Andrea Berg: Enthüllt! Ihr Mann führt ein heimliches Doppelleben

Es gehe in der Liebe, so formulierte es Andrea Berg mal, "nicht um Sonnenscheingeschichten, sondern darum, was man miteinander aushalten kann." Es sind Worte, die passender nicht sein könnten. Schließlich hat die Sängerin in ihrer Ehe mit Uli Ferber zuletzt viel ausgehalten. Immer wieder deutete sie an, dass Zuneigung, Zärtlichkeit und Romantik rar geworden sind. Süße Liebesbekundungen? Fehlanzeige!