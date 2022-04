Andrea Berg: Überraschende Beichte der Sängerin!

"Ich habe gerade zehn Kilo abgenommen – in zehn Wochen. Das war mir ein persönliches Bedürfnis", sagt die 56-Jährige in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. Im Januar habe sie entschieden, abnehmen zu wollen - und das mit Erfolg, wie das Ergebnis der Waage zeigt. "Mein persönlicher Anspruch ist: Wenn ich auf die Bühne gehe, will ich auch Hammer aussehen. Ich will nicht den Bauch einziehen müssen und mich mopsig fühlen", so Andrea Berg.