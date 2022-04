Andrea Berg: Wundervolle Familien-News! Ein Traum wird wahr!

Abgesagte Konzerte, leere Zimmer und Sorgen um das Familien-Hotel Sonnenhof in Aspach, dazu Umsatzausfälle in Millionenhöhe – in der Corona-Krise zogen dunkle Wolken über dem Heimat-Idyll von Andrea Berg auf. Die Schlager-Königin ging durch ein tiefes Tal. Ihre Fans sorgten sich auch, weil es seit vier Jahren keine neue Single ihrer Ikone gibt – fragten sich, was mit ihr los ist.

Doch die Sängerin ist keine, die aufgibt. Wie in ihren Liedtexten, steht sie nach Rückschlägen gestärkt wieder auf. Im Jahr ihres Bühnenjubiläums (30 Jahre!) kämpft Andrea Berg um ihren Heimat-Traum, ums Familien-Idyll Sonnenhof und die Rückkehr auf die Bühne, die ihr so viel Kraft gibt.