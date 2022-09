Andrea Berg und Giovanni Zarrella: Sie sind das neue Traumpaar!

Wie nun laut "Schlager-Charts" nämlich berichtet wird, soll Andrea bei der nächsten "Giovanni Zarrella"-Show am 05. November, welche um 20:15 im "ZDF" ausgestrahlt wird, ein fest eingeplanter Gast sein! Nicht nur für Giovanni eine besondere Ehre! Auch die TV-Zuschauer werden sich darüber freuen, die beiden wieder gemeinsam auf der großen Showbühne zu sehen! Doch was denkt wohl Florian Silbereisen über dieses neue "Traumpaar" am Schlagerhimmel? Schließlich war Andrea früher auch stets ein gerngesehener Gast in seinen Sendungen!

Ob die Schlagerkönigin Flori in diesem Jahr bei seinem "Adventsfest", welches ebenfalls im November ausgestrahlt wird, ebenfalls die Ehre geben wird? Wir können gespannt sein ...