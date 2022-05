Andrea Berg & Uli: Aus und vorbei! Jetzt hat sie endgültig genug

"Ich glaube, dass die Liebe Raum braucht", betonte die Sängerin stets. Die Reise war offenbar der erste Schritt, um das Feuer zwischen ihr und ihrem Uli wieder zu entfachen.

Auch optisch hat sich die Sängerin ordentlich ins Zeug gelegt, um sich und ihrem Mann wieder mehr zu gefallen. In einem Interview mit "Bild am Sonntag" verriet sie jetzt: "Ich habe gerade zehn Kilo abgenommen. Mein persönlicher Anspruch ist: Wenn ich auf die Bühne gehe, will ich auch 'Hammer' aussehen." Ihr neues, leichtes Lebensgefühl hat ihr mehr Selbstbewusstsein geschenkt. Andrea fühlt sich wieder sexy. Das strahlt sie auch gegenüber ihrem Mann Uli aus. Denn der sonst so nüchterne Schwabe betonte im Interview: "Von ihrer erotischen Ausstrahlung hat sie für mich nichts verloren." Da knistert es doch wieder gewaltig …