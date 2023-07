Andrea Berg & Ehemann Uli: Überraschende Auszeit!

Sie waren sich einmal so nah, so vertraut. Doch dieses Gefühl der Geborgenheit scheint Andrea Berg schon länger nicht mehr bei ihrem Mann Uli zu haben. Seit Monaten soll es in der Ehe der Schlagersängerin gewaltig kriseln. Doch so einfach will die 57-Jährige nicht aufgeben. Sie nimmt sich offenbar eine Auszeit, um ihre Ehe zu retten. Ist es der letzte Versuch?