Andrea Berg: Wundervolle Kinder-Überraschung

Süße Kinder-Überraschung bei Andrea Berg! Die Sängerin hat so einiges in ihrem Leben geschafft. Doch sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, kommt für sie nicht in Frage. Sie hilft mit Herzblut anderen Menschen. So auch beim aktuellen Spendenmarathon von RTL, der viele Kinder in Not unterstützt.

