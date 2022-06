Andrea Kiewel: Das nächste "Fernsehgarten"-Desaster

So hat sich das Andrea Kiewel sicherlich nicht vorgestellt! Gestern feierte die Power-Frau die 600. Folge des "ZDF"-Fernsehgartens! Eigentlich ein ganz besonderer Moment! So lud Andrea auch wieder allerhand Stars und Sternchen zu sich ein, um dem Publikum ordentlich einzuheizen! Mit von er Partie: "DSDS"-Gewinner Ramon Roselly, der sein neustes Lied zum Besten gab! Doch wie es scheint, kam der Sänger mit seinem Auftritt überhaupt nicht gut an!

