Andrea Kiewel: Der tragische Grund hinter ihrer ersten "Fernsehgarten"-Absage

Im Sommer 2012 durchlebte Andrea Kiewel wohl einen der schwersten Momente ihres Lebens. Ihr Ex-Mann Theo Naumann verunglückte am 9. August 2012 tödlich bei einem Motorradunfall auf der A81. Der erfahrene Fernsehregisseur krachte laut Medienberichten mit hoher Geschwindigkeit auf einem geliehenen Motorrad in einen Lastwagen. Er starb noch an der Unfallstelle. Naumann wurde nur 50 Jahre alt.